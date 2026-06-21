Жители Бразилии получили экстренные оповещения о вторжении инопланетян

В ночь на 21 июня миллионы жителей Бразилии получили экстренные оповещения о скором вторжении инопланетян, рассказал секретарь по вопросам защиты и гражданской обороны Вольней Вольф. Некоторые сообщения содержали слово «мизантропия» — термин, обозначающий неприязнь к человечеству.
Рассылка сопровождалась громким звуковым сигналом. В одном из сообщений было написано: «Берегитесь: инопланетная атака. Люди, мы прибыли».
Оказалось, что государственную систему экстренного оповещения населения взломали хакеры. Сотрудники правоохранительных органов узнали, что первое сообщение отправили из штата Парана. Сейчас они ищут виновных.