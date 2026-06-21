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Из Москвы в Душанбе снова начал ходить прямой поезд после шестилетнего перерыва

Афиша Daily
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Фото: Tengyart/Unsplash

РЖД возобновило прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе. Оно было прервано в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Время в пути составит около четырех суток. Маршрут поезда проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. Остановки для посадки/высадки пассажиров предусмотрены в городах Бухара, Нукус, Кунграт, Кандыагаш, Актобе, Илецк, Оренбург, Самара, Сызрань, Пенза, Ряжск и других населенных пунктах.

Первый рейс пассажирского поезда №423/424 «Душанбе — Москва» формирования ГУП «Рохи Охани Точикистон» вышел на маршрут 21 июня в 3.25 по местному времени из Душанбе. В дальнейшем составы будут курсировать по воскресеньям и прибывать на Павелецкий вокзал Москвы по средам в 22:08.

Из Москвы (с Павелецкого вокзала) поезда будут ходить по четвергам с 6.05 25 июня. В Душанбе пассажиры окажутся в понедельник, в 2.48 по местному времени.
 

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