Кэти Бейтс рассказала, как выбросила сценарий фильма «Маменькин сыночек», когда получила его

В интервью The Hollywood Reporter актриса Кэти Бейтс вспомнила момент, когда она впервые получила сценарий для комедии «Маменькин сыночек» 1998 года.
По ее словам, сначала она не знала, кто такой Адам Сэндлер. «Я прочитала двенадцать страниц и подумала: „О боже, я не могу в этом сниматься. Это нелепо“», — сказала она.
Актриса выбросила текст в мусорную корзину, но ее племянница заметила его там. «Она спросила: „Что это?“ И я сказала: „Это сценарий, который написал какой-то парень, Адам Сэндлер“».
Девушка удивилась, что ее родственница не знает об этом актере. Она рассказала о «The Chanukah Song» — комедийной песне, с которой Сэндлер дебютировал в начале 90-х на Saturday Night Live.
После этого Бейтс согласилась на съемки в «Маменькином сыночке» ради своей племянницы. «Оказалось, что это было очень весело. [Адам] великолепен. Он гений. <…> Именно тогда он впервые стал по-настоящему известен», — сказала актриса.
«Маменькин сыночек» — комедия 1998 года с Адамом Сэндлером в главной роли. По сюжету главный герой Бобби Буше 30 лет своей жизни делал только то, что велела ему мама, и работал разносчиком воды в футбольной команде. Но однажды тренер замечает, как быстро бегает Бобби, и предлагает ему войти в команду.