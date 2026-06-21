Кэти Бейтс рассказала, как выбросила сценарий фильма «Маменькин сыночек», когда получила его

Девушка удивилась, что ее родственница не знает об этом актере. Она рассказала о «The Chanukah Song» — комедийной песне, с которой Сэндлер дебютировал в начале 90-х на Saturday Night Live.



После этого Бейтс согласилась на съемки в «Маменькином сыночке» ради своей племянницы. «Оказалось, что это было очень весело. [Адам] великолепен. Он гений. <…> Именно тогда он впервые стал по-настоящему известен», — сказала актриса.



«Маменькин сыночек» — комедия 1998 года с Адамом Сэндлером в главной роли. По сюжету главный герой Бобби Буше 30 лет своей жизни делал только то, что велела ему мама, и работал разносчиком воды в футбольной команде. Но однажды тренер замечает, как быстро бегает Бобби, и предлагает ему войти в команду.