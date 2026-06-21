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В Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Tope_soft/X

В Аргентине установили самую высокую в мире статую Лионеля Месси высотой 26 метров. Вес памятника составляет 70 тонн, пишет AS.

Скульптура появилась в городе Кутраль-Ко в провинции Неукен. Автором проекта стал Альдо Бероиса. На статуе восьмикратный обладатель «Золотого мяча» изображен в футболке национальной сборной Аргентины, поднимающего кубок, который он выиграл на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Ранее крупнейший памятник Лионелю Месси (высотой 21 метр) украшал индийскую Калькутту. В начале июня фигуру полностью разобрали, так как конструкция оказалась слишком шаткой и опасно раскачивалась во время штормового ветра.

Лионель Месси — аргентинский футболист. Признан одним из величайших игроков в истории футбола. Большую часть карьеры провел в испанской «Барселоне», а сейчас выступает за американский клуб «Интер Майами».

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