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Netflix, A24 и Focus отказались от прав на фильм Луки Гуаданьино «Искусственный»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @archivelucag

Netflix, A24 и Focus вслед за Amazon отказались выпускать фильм Луки Гуаданьино «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом. При этом интерес к картине проявляют Mubi  и Neon, пишет Variety.

«Мы испытываем глубочайшее уважение и восхищение Лукой Гуаданьино как отмеченным наградами режиссером, не говоря уже о давних отношениях, которые мы надеемся продолжить. Мы считаем, что фильму „Искусственный“ будет лучше, если его выпустит другая студия, и тесно сотрудничаем с командой, чтобы найти для фильма новый дом», — говорилось в заявлении Amazon.

«Artificial» — фильм о кризисе в OpenAI в 2023 году. В картине снялись русские актеры Юра Борисов и Федор Федотов («Серебряные коньки»). Каст ленты дополнили Эндрю Гарфилд, Моника Барбаро, Джейсон Шварцман, Купер Хоффман, Уилл Ангус, Таддеа Грэм, Николас Гамильтон, Ангус Имри, Уилл Прайс и другие.

Картина Гуаданьино покажет противостояние CEO компании Сэма Альтмана (Гарфилд) и сооснователя и ее главного научного сотрудника Ильи Суцкевера (Борисов). Сценарий написал Саймон Рич, известный по ситкому «Мужчина ищет женщину».

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