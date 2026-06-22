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Ученые обнаружили в Китае сотни геномов гигантских вирусов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: BSIP/Getty Images

Ученые обнаружили в прибрежных илах Китая 237 геномов гигантских вирусов, среди которых оказалась ранее неизвестная науке группа. Об этом сообщило издание Earth со ссылкой на исследование в журнале Nature Communications.

До сих пор считалось, что вирусы, обитающие в прибрежных илах, мало отличаются от тех, что встречаются в открытом океане. Однако новое исследование показало, что экосистемы приливных зон гораздо разнообразнее, чем предполагали ученые.

Исследователи из Шаньдунского университета собрали почти 200 образцов ила вдоль побережья Китая и проанализировали более пяти терабайт генетических данных. В результате им удалось обнаружить 237 геномов гигантских вирусов.

Большинство найденных вирусов заражают одноклеточные организмы вроде водорослей и амеб. Однако восемь вирусов образовали отдельную эволюционную ветвь, не похожую ни на одно известное семейство. По мнению исследователей, они могут представлять собой совершенно новую группу гигантских вирусов.

Семь из этих восьми вирусов оказались тесно связаны с членистоногими — группой животных, в которую входят насекомые, крабы и креветки. Пока ученые не могут утверждать, что вирусы действительно их заражают, однако такая связь указывает на то, что разнообразие гигантских вирусов изучено далеко не полностью.

Кроме того, исследователи обнаружили один особенно устойчивый вирус, который сохранялся практически неизменным во всех образцах, собранных в разные сезоны и на разной глубине. Обычно вирусные сообщества в приливной зоне быстро меняются под воздействием приливов и отливов, поэтому такая стабильность оказалась неожиданной. 

Ученые считают, что исследование поможет лучше понять роль гигантских вирусов в морских экосистемах и откроет новые направления для изучения.

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