Институт музыкальных инициатив выпустил сборник песен участников проекта «ИМИ.Резиденция»

Институт музыкальных инициатив (ИМИ) совместно с музыкальным лейблом Legacy Music выпустил сборник песен, написанных в ходе проекта «ИМИ.Резиденция». Он доступен на стримингах с 19 июня.



Проект работал с 19 по 27 апреля 2026 года в подмосковном Доме творчества «Переделкино». Участники программы работали с менторами, создавали и записывали песни, которые были представлены 18 июня на финальном концерте-квартирнике в пространстве The Rink, а 19 июня — на всех стриминговых площадках в формате сборника. В числе менторов — Варвара и Егор Убель, Nomad Punk и Митя Неустроев из группы «Базар».



«Эти песни — не только результат резиденции, но и результат творческого поиска, совместной большой работы и редкой возможности сосредоточиться только на музыке. Музыканты говорят, что этот опыт изменил их жизнь», — говорится в пресс-релизе.