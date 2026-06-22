Институт музыкальных инициатив выпустил сборник песен участников проекта «ИМИ.Резиденция»

Институт музыкальных инициатив (ИМИ) совместно с музыкальным лейблом Legacy Music выпустил сборник песен, написанных в ходе проекта «ИМИ.Резиденция». Он доступен на стримингах с 19 июня.
Проект работал с 19 по 27 апреля 2026 года в подмосковном Доме творчества «Переделкино». Участники программы работали с менторами, создавали и записывали песни, которые были представлены 18 июня на финальном концерте-квартирнике в пространстве The Rink, а 19 июня — на всех стриминговых площадках в формате сборника. В числе менторов — Варвара и Егор Убель, Nomad Punk и Митя Неустроев из группы «Базар».
«Эти песни — не только результат резиденции, но и результат творческого поиска, совместной большой работы и редкой возможности сосредоточиться только на музыке. Музыканты говорят, что этот опыт изменил их жизнь», — говорится в пресс-релизе.
Треклист сборника:
- О! Марго и «Рубеж Веков» «По тротуарам» (выходил синглом)
- Маша Мирова «Понравится»
- Аня из Питера и pfctlord «За МКАД»
- Ottepel и Варвара Альтова «До скорого»
- Dega «Гильотина»
- О!нет и Миленхолия «надолинадоли»
- Оха и maxim coroletci «Не смотри на меня»
- Игорь Ку и Юнсн «Натахтари» (выходил синглом)
Институт музыкальных инициатив — независимая некоммерческая организация, созданная в 2019 году для развития музыкальной индустрии в России. В ней организуют образовательные программы, сервисы, исследования, профессиональное сообщество и новые возможности для карьерного роста.