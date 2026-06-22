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Джулианна Мур на первом постере «Дебюта» — мюзикла Джесси Айзенберга

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Fruit Tree

A24 опубликовала первый постер музыкальной комедии «Дебют» — третьего режиссерского проекта Джесси Айзенберга.

Главные роли в картине исполнят Джулианна Мур («Комната по соседству», «Ночи в стиле буги») и Пол Джаматти («Оставленные», «Миллиарды»). Айзенберг не только снимет фильм, но и напишет сценарий и музыку.

По сюжету застенчивая женщина попадает в местную постановку оригинального мюзикла. Под чарами властного и загадочного режиссера она теряет себя в роли.

© Fruit Tree

Айзенберг уже работал с Мур над своим режиссерским дебютом «Когда ты закончишь спасать мир». В нем актриса сыграла женщину, руководящую шелтером для женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Для нового фильма Айзенберг снова сотрудничает с Topic Studios и Fruit Tree — компаниями, с которыми он работал над «Настоящей болью». Тот фильм вышел в 2024 году и получил две номинации на «Оскар». Айзенберг также исполнил там главную роль.

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