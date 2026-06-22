A24 опубликовала первый постер музыкальной комедии «Дебют» — третьего режиссерского проекта Джесси Айзенберга.
Главные роли в картине исполнят Джулианна Мур («Комната по соседству», «Ночи в стиле буги») и Пол Джаматти («Оставленные», «Миллиарды»). Айзенберг не только снимет фильм, но и напишет сценарий и музыку.
По сюжету застенчивая женщина попадает в местную постановку оригинального мюзикла. Под чарами властного и загадочного режиссера она теряет себя в роли.
Айзенберг уже работал с Мур над своим режиссерским дебютом «Когда ты закончишь спасать мир». В нем актриса сыграла женщину, руководящую шелтером для женщин, пострадавших от домашнего насилия.
Для нового фильма Айзенберг снова сотрудничает с Topic Studios и Fruit Tree — компаниями, с которыми он работал над «Настоящей болью». Тот фильм вышел в 2024 году и получил две номинации на «Оскар». Айзенберг также исполнил там главную роль.