Мик Джаггер назвал свои любимые песни Rolling Stones

Мик Джаггер в интервью изданию Today назвал песни Rolling Stones, которые нравятся ему больше всего.



По словам артиста, ему трудно назвать любимую композицию группы, вокалистом которой он выступает, потому что у нее «есть сотни песен». Однако он выделил несколько: «Sympathy for the Devil», «You Know», «Start Me Up», «Angie», «Honkey Tonk Women».



Когда Джаггера спросили, есть ли у него любимый альбом Rolling Stones, он ответил, что считает «Sticky Fingers» действительно хорошим. «Я думаю, что „Beggars Banquet“ тоже хорош. Еще неплох „Hackney Diamonds“», — сказал он.



Кроме того, музыкант с удивлением отметил, что в некоторых альбомах группы недостаточно много композиций. «Есть несколько альбомов Rolling Stones, в которых восемь треков. У тебя всего восемь треков, а тебе было около тридцати лет? Да ладно, что ты делал?» — сказал он.



С 1960-х годов группа выпустила более 30 альбомов. Новый альбом The Rolling Stones, «Foreign Tongues», выйдет 10 июля и будет записан в сотрудничестве с Полом Маккартни и Робертом Смитом.