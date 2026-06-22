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Оливия Родриго представила фестиваль, лайнап которого состоит полностью из женщин

Афиша Daily
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Фото: Xavi Torrent/Getty Images

Американская певица Оливия Родриго представила фестиваль, на котором будут выступать только женщины. Сообщение об этом появилось в ее инстаграме*.

Название события — Daisy Chain Fields.  Оно пройдет 29 августа. 100% вырученных средств пойдут на благотворительные проекты для женщин и девочек.

«Я много лет мечтала провести этот фестиваль, и я так рада, что это наконец сбылось! <…> Состав участников поистине безумный, в нем много моих кумиров и подруг. Я твердо верю, что радость, сообщество и музыка могут стать движущей силой значимых перемен, и я надеюсь, что этот фестиваль будет именно таким», — написала артистка.

© Иллюстрация: из соцсетей

На фестивале Родриго выступит вместе с Чаппелл Роан, Doechii, Katseye, Mitski, the Breeders, Die Spitz, Bikini Kill, Eli, Garbage, Quiet Light, Рейчел Чинурири и Not for Radio. Еще выступят специальные гости — Карен О, Стиви Никс и Сара МакЛахлан.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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