Оливия Родриго представила фестиваль, лайнап которого состоит полностью из женщин

Американская певица Оливия Родриго представила фестиваль, на котором будут выступать только женщины. Сообщение об этом появилось в ее инстаграме*.



Название события — Daisy Chain Fields. Оно пройдет 29 августа. 100% вырученных средств пойдут на благотворительные проекты для женщин и девочек.



«Я много лет мечтала провести этот фестиваль, и я так рада, что это наконец сбылось! <…> Состав участников поистине безумный, в нем много моих кумиров и подруг. Я твердо верю, что радость, сообщество и музыка могут стать движущей силой значимых перемен, и я надеюсь, что этот фестиваль будет именно таким», — написала артистка.