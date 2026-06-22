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Серена Уильямс выступит в одиночном разряде на Уимблдоне впервые с 2022 года

Афиша Daily
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Фото: Robert Prange/Getty Images

Теннисистка Серена Уильямс вернется на Уилмблдон. Она выступит в одиночном разряде впервые с 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Уильямс получила специальное приглашение от организаторов соревнований. Оно позволяет выдающимся спортсменам, чей текущий рейтинг не позволяет получить право участия, выступить на турнире.

Уильямс сыграет также в парном турнире Уимблдона вместе с сестрой Винус Уильямс. В отличие от Серены, Винус никогда не заявляла о завершении спортивной карьеры, хотя она старше сестры. Серене Уильямс — 44 года, Винус — 46 лет.

Уимблдонский турнир пройдет с 22 июня по 12 июля. На нем выступят Арина Соболенко, Ига Швентек, Елена Рыбакина, Эрика Андреева.

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