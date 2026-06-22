Тимоте Шаламе и Селена Гомес озвучат ромком от Illumination
Charli XCX отказалась от соцсетей из-за проблем с ментальным здоровьем
По «Суперкрошкам» снимут полнометражный мультфильм
Samsung перестал быть самой дорогой компанией Южной Кореи впервые за 25 лет
Оливия Родриго представила фестиваль, лайнап которого состоит полностью из женщин
Мик Джаггер назвал свои любимые песни Rolling Stones
Студенты-педагоги реже других ориентируются на зарплату при выборе работы
Джулианна Мур на первом постере «Дебюта» — мюзикла Джесси Айзенберга
Серена Уильямс выступит в одиночном разряде на Уимблдоне впервые с 2022 года
Среди сотрудников американского стартапа Fugure AI стало больше роботов, чем людей
Институт музыкальных инициатив выпустил сборник песен участников проекта «ИМИ.Резиденция»
У мультсериала «Уличные коты» от Рики Джервейса появился первый трейлер
Исследование: зумеры зарабатывают больше миллениалов в том же возрасте
«Закулисье реальности» заработало 300 млн долларов в прокате — впервые в истории A24
Ирина Шейк выступила в Оксфордском университете
В России покажут 4К-версию «Ведьминой службы доставки» Хаяо Миядзаки
Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений
В России создадут «Черную книгу» растений
Диана Вишнева станцует в усадьбе «Архангельское» в постановке «Сияние»
Квентин Тарантино и Кайли Миноуг снимутся в новом фильме Джейми Адамса
В Москве пройдет 12-часовой марафон-медитация с сетами техно-диджеев
Инсайдер: Тимоте Шаламе поработает над ромкомом от Illumination
Команда Оливера Три создаст фонд в честь него для поддержки артистов
Архитекторы и урбанисты призвали спасти Электрозавод от сноса
Денис Косиков на первых кадрах ремейка «Курьера» Шахназарова
Disney+ и британская A24 снимут комедийно-драматический сериал
МРТ можно будет пройти без направления врача с 1 сентября
Ученые обнаружили в Китае сотни геномов гигантских вирусов

Электрофестиваль пройдет в Москве 27 июня

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

27 июня на Садовом кольце пройдет Московский транспортный электрофестиваль. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

В нем будет участвовать транспорт на электротяге. «Электрофестиваль — это праздник для тех, кто заботится об экологии и поддерживает современные технологии. Приглашаем владельцев электромобилей и электромотоциклов присоединиться к параду, а всех желающих — стать зрителями и поучаствовать в розыгрыше призов», — рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Фестиваль организовали при поддержке «Росатома». Сбор участников — с 10:00 до 11:45 на пересечении Большой Пироговской улицы и улицы Еланского. Колонна стартует в 12:00 с Зубовской площади. Все мероприятие продлится с 09:00 до 18:00. 

Для гостей подготовили 15 тематических площадок с розыгрышами призов, мастер‑классами, квизами, выступлениями кавер‑групп и артистов проекта «Музыка в метро». Кроме того, планируется бесплатная полевая кухня.

Расскажите друзьям