Книги Ленина и Маяковского будут маркировать из-за упоминания наркотиков
Мадонна рассказала, почему от ее байопика отказались Universal и Netflix
В Калининградской области выпустили в море семь спасенных детенышей краснокнижного серого тюленя
Rambler&Co: чаще всего к чат-ботам и голосовым ассистентам обращаются зумеры до 24 лет
В парке аттракционов «Сказка» запускают ночные катания под диджей-сеты
Сын Бекхэмов Ромео дебютирует в кино в драме о теннисистах
Максим Матвеев запускает ювелирный бренд «Микс»
На полу станции метро в Петербурге изобразят шевроны вермахта — и пассажиры будут ходить по ним
В Москве с 6 июля временно закроют станцию МЦД-4 Серп и Молот
Алиса AI научилась бронировать столики в ресторанах и записывать пользователя в салон
Юрий Колокольников в трейлере сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких
В Москве перекроют Садовое кольцо из-за фестиваля электротранспорта
Аниме про уличные гонки «Инициал „Ди“: Стадия третья» выйдет в российский прокат
Автономный грузовик впервые проехал из Москвы в Петербург без вмешательства человека
Глава думского комитета по защите семьи: закон о домашнем насилии отпугнет мужчин вступать в брак
На фестивале «Зеркало» в Иванове представят «Запретные техники кино» — первую книгу «Афиши Daily»
Хидэо Кодзима хочет сделать хоррор OD максимально страшным и инновационным
По игре Sea of Thieves снимут фильм
Дженна Ортега — робот, спасающий от одиночества, в трейлере нового фильма Тайки Вайтити
Фестиваль-город: как прошел Пикник Афиши х Сбер в Москве
Дэн Трахтенберг снимет комедийный хоррор по комиксу «Freddy the 13th»
Киану Ривз намерен появиться в фильме по мотивам LEGO
Лили Джеймс снимется в хорроре «Сезоны»
Умер актер Михаил Ножкин, автор песен «Последний бой» и «Последняя электричка»
Певица Глюкоза рассказала, что снималась для мужского журнала Maxim в возрасте 15 лет
Charli XCX отказалась от соцсетей из-за проблем с ментальным здоровьем
Электрофестиваль пройдет в Москве 27 июня
По «Суперкрошкам» снимут полнометражный мультфильм

В Переделкине пройдет фолк-фестиваль — с песнопениями, ярмаркой и концертом «Ходила Изба»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Дом творчества «Переделкино»

В Доме творчества «Переделкино» 27 июня пройдет фолк-фестиваль «Макушка лета. Всем дням день». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы. 

Организаторы обещают много творчества, музыки, игр и открытий. В фестивале примут участие ученые фольклористы и антропологи Светлана Адоньева, Любовь Голубева, режиссер Марина Разбежкина и юнгианский аналитик Ольга Кондратова. А резидент «Переделкина» Сергей Лебедев расскажет, как писатели использовали фольклор в своих произведениях. 

На фестивале развернется ярмарка, где можно будет приобрести одежду, духи, обувь и текстиль от небольших брендов. Все товары они создали с оглядкой на прошлое, интегрируя его в свои работы. 

Еще будут мастерские, где каждый желающий сможет сплести венок, создать коллаж из этнографических фотографий, а также набойки на платки и пояса в технике регионов Русского Севера. Посетители смогут поучаствовать в супрядках — вышивке скатерти с общими песнопениями, а также научиться смешивать травы для чая, создавать гравюры с фольклорными узорами на столетнем станке.   

«Макушка лета. Всем дням день» завершится концертом экспериментальной фолк-группы «Ходила изба».

Организаторы называют фольклор точкой опоры и способом соединения разорванных историй и связей. «Нередко мы слышим, что фольклор в моде, однако эта волна интереса к исконному, народному совсем не похожа на сиюминутную потребность в стилизации», — подчеркнули они.

Еще 27 июня в музейно-выставочном центре в Иванове в рамках фестиваля «Зеркало» пройдет презентация книги «Запретные техники кино. Частные уроки от главных режиссеров современности» Евгения Ткачева и Никиты Лаврецкого.

Расскажите друзьям