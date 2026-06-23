Rambler&Co: чаще всего к чат-ботам и голосовым ассистентам обращаются зумеры до 24 лет

26% участников опроса отметили, что чаще всего к чат-ботам, генераторам текста, изображений и голосовым ассистентам обращаются зумеры до 24 лет. Еще 19% считают, что больше разбираются в этой сфере молодые люди 25–35 лет. При этом старшее поколение, 50+ лет, набрало столько же — 19%. Пользователей среднего возраста (35–50 лет) знатоками нейросетей считают 15%. Еще 21% респондентов отмечают, что в их окружении к помощи ИИ-инструментов прибегают примерно все в равной степени.