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Rambler&Co: чаще всего к чат-ботам и голосовым ассистентам обращаются зумеры до 24 лет

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Priscilla Du Preez/Unsplash

В 2026 году ИИ стал важной социальной темой: люди спорят, кто быстрее осваивает нейросети, где им учиться и сблизит ли технология разные поколения. Медиахолдинг Rambler&Co в преддверии Дня молодежи спросил у интернет-пользователей, кто в их окружении быстрее учится работе с новыми инструментами. В опросе, который проходил на ресурсах СМИ с 11 по 18 июня, приняли участие более 2000 человек.

26% участников опроса отметили, что чаще всего к чат-ботам, генераторам текста, изображений и голосовым ассистентам обращаются зумеры до 24 лет. Еще 19% считают, что больше разбираются в этой сфере молодые люди 25–35 лет. При этом старшее поколение, 50+ лет, набрало столько же — 19%. Пользователей среднего возраста (35–50 лет) знатоками нейросетей считают 15%. Еще 21% респондентов отмечают, что в их окружении к помощи ИИ-инструментов прибегают примерно все в равной степени.

Разницу в скорости освоения технологий пользователи в основном воспринимают спокойно. Половина (50%) опрошенных считают естественным, что молодые быстрее привыкают ко всему новому. Еще 35% почти не замечают серьезного разрыва, потому что все уже более‑менее подтянули знания. Лишь 7% признают, что в быту или работе отставание заметно, а 8% подчеркивают, что главное здесь — возможность обмениваться опытом.

Если же необходимость специально учиться работе с ИИ все-таки возникнет, 38% опрошенных россиян ответили, что скорее будут учиться у более молодых коллег, друзей или родственников. Еще 35% заявили, что им и так хватает информации и с нейросетями они уже на «ты». 18% выбрали более формальный путь: курсы, обучающие материалы, медиа и инструкции. У ровесников на работе или учебе готовы перенимать опыт 3%, а у более старших коллег или профильных специалистов — 6%.

Отношение к собственному возможному отставанию у аудитории довольно ровное. 35% считают, что с возрастом естественно не принимать новые технологии, и это не вызывает у них беспокойства. Еще 25% уверены, что при нынешней доступности информации серьезно выпасть из технологической повестки уже сложно.

19% даже убеждены, что с возрастом будут понимать ее только лучше. 15% говорят, что основная проблема здесь скорее в нехватке времени, а не в способностях и возрасте, и лишь 6% стараются заранее окружать себя людьми, которые не теряют интерес к новому.

При всей готовности к взаимному обучению почти две трети (61%) не называют искусственный интеллект как первый способ наладить диалог между возрастами, для этого все-таки есть человеческий фактор и непосредственное взаимодействие. 21% вообще относятся к этой идее скептически и считают, что ИИ скорее подчеркнет различия, чем поможет их сгладить. И только почти каждый пятый (18%) видит в совместном освоении нейросетей повод для общения, взаимного обучения и нового типа контакта между поколениями.

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