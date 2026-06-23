Мадонна рассказала, почему от ее байопика отказались Universal и Netflix

Певица Мадонна рассказала изданию Interview, почему от ее байопика отказались студия Universal и стриминговый сервис Netflix. Проект, как посчитали в компаниях, потребовал слишком больших финансовых вложений.
По словам Мадонны, она провела два года за работой над сценарием и столько же за подбором артистов на роли и планированием производства. Но Universal не согласился с бюджетом, нужным для реализации задумок певицы.
Мадонна предложила перенести съемки в Сербию, чтобы сделать их дешевле. Но, как считает артистка, партнеры попросту «не верили в нее». В итоге переговоры со студией завершились ничем, и Мадонна обратилась к Netflix.
Представители стриминга захотели превратить историю жизни поп-звезды в сериал. Но использовать уже готовый сценарий для этого проекта было бы невозможно: авторские права на текст по-прежнему принадлежал Universal.
Студия предложила выкупить его, но стоимость оказалась слишком высока для Netflix. К тому же команда Мадонны не смогла найти шоураннера, готового взяться за сложный многосерийный проект. Его безуспешно искали в течение почти целого года.
«Я начала пытаться понять, как будет работать создание сериала. Это совершенно другой процесс. Нужно встретиться со многими сценаристами и найти подходящего шоураннера, а я такого не нашла. Так продолжалось еще восемь или девять месяцев», — вспомнила певица.
Биографический фильм о Мадонне анонсировали в 2020 году. Певица собиаралась сама стать режиссером картины. СМИ писали, что работу над проектом приостановили в конце 2022 года.
По информации журналистов, Мадонна работала над сценарием с Диабло Коди и Крессидой Уилсон — и ни одна версия текста не была короче 180 страниц. Это вызвало вопросы о потенциальной продолжительности ленты.