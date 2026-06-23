Мадонна рассказала, почему от ее байопика отказались Universal и Netflix

«Я начала пытаться понять, как будет работать создание сериала. Это совершенно другой процесс. Нужно встретиться со многими сценаристами и найти подходящего шоураннера, а я такого не нашла. Так продолжалось еще восемь или девять месяцев», — вспомнила певица.