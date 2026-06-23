Агнешка Холланд снимет байопик о Марлен Дитрих

«Каждый раз я говорю себе, что больше не буду делать фильмы о реальных, знаменитых людях… И затем кто-то из прошлого возникает и задает самые важные, вневременные вопросы, и в их выборах я нахожу собственные выборы и тревоги», — поделилась Холланд.