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Джулианна Мур в трейлере «Дебюта» — комедии Джесси Айзенберга

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: А24

A24 представила трейлер фильма «Дебют» — третьего режиссерского проекта Джесси Айзенберга. Музыкальная комедия выйдет в российский прокат, ее выпустит «Вольга», однако даты релиза у ленты пока нет.

Главные роли в картине исполнили Джулианна Мур («Комната по соседству», «Ночи в стиле буги») и Пол Джаматти («Оставленные», «Миллиарды»). В центре сюжета — обычная домохозяйка Мона, которая получает небольшую роль в театральной постановке. Неожиданно она погружается в образ настолько, что готова пойти на конфликт с режиссером.

Видео:&nbsp;A24

Айзенберг также написал сценарий и музыку картине. Он уже работал с Мур над своим режиссерским дебютом «Когда ты закончишь спасать мир». В нем актриса сыграла женщину, руководящую шелтером для женщин, пострадавших от домашнего насилия.

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