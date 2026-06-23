Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим гол на шести чемпионатах мира

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забившим на шести чемпионатах мира. Об этом сообщил Sports Illustrated.
Роналду установил рекорд, забив гол в ворота сборной Узбекистана. Это произошло на шестой минуте матча группового этапа турнира. Игра проходила в Хьюстоне и завершилась со счетом 5:0 в пользу Португалии.
Роналду принес своей команде два гола. Второй мяч он забил на 39-й минуте встречи, радостно прокричав в камеру: «Я вернулся». Теперь Португалия находится на первом месте турнирной таблицы группы К.
Португальским спортсменам предстоит встретиться со сборной Колумбии 28 июня. В этот же день Узбекистан сыграет в командой Конго.
Ранее аргентинский футболист Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. В матче со сборной Австрии он забил дважды — теперь на счету игрока 18 голов на мундиалях. Роналду забил 10.