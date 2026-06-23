Концерт британской метал-группы Iron Maiden прервали посреди выступления, предположительно, из-за аномальной жары в Париже. Об этом написало издание Le Figaro.
Шоу остановили, потому что на арене Paris La Defence отключилась электроэнергия. Инцидент произошел примерно в 21:40 по местному времени. Продолжить выступление музыканты смогли только спустя час.
Воклист коллектива Брюк Дикинсон предупредил публику, что концерт не сможет продлиться дольше 23:30. Причиной этого стал комендантский час, установленный местными властями.
Представители концертной площадки заявили, что проводят расследование в надежде выяснить, что привело к отключению света. Пока они не подтвердили, связан ли сбой с аномальной жарой во Франции.
Впрочем, энергетическийй оператор Enedis заявил, что проблема, скорее всего, кроется не в общей сети, а в инфраструктуре стадиона. Точные причины произошедшего еще выясняют.
В ряде европейских стран установилась на редкость жаркая погода. В Париже температура воздуха поднялась до 40 градусов. В стране объявлен наивысший красный уровень опасности.