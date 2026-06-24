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Студия Legendary выпустит фильм по мультсериалу «Волшебный школьный автобус»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Scholastic Productions

Студия Legendary Entertainment совместно со Scholastic Entertainment разработает фильм по книжной серии «Волшебный школьный автобус» и одноименному мультсериалу. Об этом сообщил Deadline.

Режиссером станет Роб Леттерман («Детектив Пикачу»). Главную роль в проекте исполнит Элизабет Бэнкс («Голодные игры», «Лучшая сестра»). Она будет также продюсером картины наряду с Марком Платтом.

Бэнкс и Платт задумали гибридную версию «Волшебного школьного автобуса» еще в 2020 году. Фильм изначально собиралась выпустить Universal. Но после истечения прав студии на проект он перешел к Legendary.

К работе над лентой присоединились продюсеры Иоле Луккезе и Кейтлин Фридман из Scholastic. Созданием фильма займутся продакшен-компании Brownstone Productions и Marc Platt Productions.

Франшиза «Волшебный школьный автобус» появилась в 1986 году. Джоанна Коул представила комикс, рассказывающий о чудаковатой учительнице Валери Фризл и ее учениках, которые отправляются в невероятные образовательные путешествия на магическом автобусе. Серия за 40 лет разошлась тиражом более 90 млн экземпляров.

В 1994 году на экранах появился анимационный сериал, который выходил вплоть до 1997 года. Он стал хитом и получил продолжение на Netflix.

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