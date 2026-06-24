Студия Legendary выпустит фильм по мультсериалу «Волшебный школьный автобус»

Франшиза «Волшебный школьный автобус» появилась в 1986 году. Джоанна Коул представила комикс, рассказывающий о чудаковатой учительнице Валери Фризл и ее учениках, которые отправляются в невероятные образовательные путешествия на магическом автобусе. Серия за 40 лет разошлась тиражом более 90 млн экземпляров.