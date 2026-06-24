В «Истории игрушек-5» мог появиться тамагочи

«„История игрушек-2“ была для меня очень важным фильмом. Я помню, как смотрела его в кинотеатре. Меня очень впечатлило его качество. Я подумала: „Погодите-ка, фильмы могут быть хорошими. Этот действительно хороший“. Быть частью франшизы таким образом — это сюрреалистично, но в то же время я не чувствовала особого давления, потому что, когда ты вырастаешь с персонажами, ты знаешь их так хорошо, что это было как: „О да, это мои друзья, и я просто напишу фильм о них, без проблем“», — говорит Харрис.