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Каждый десятый россиянин забывает рабочие пароли несколько раз в год

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: jakubzerdzicki


 

Каждый десятый россиянин забывает рабочие пароли несколько раз в год. Это стало известно благодаря исследованию, которое провели «Лаборатория Касперского» и HH, сообщил «Инк».

Компании опросили 3289 человек, зарегистрированных на платформе поиска работы. Выяснилось, что 44% респондентов не записывают рабочие пароли и полагаются исключительно на свою память.

Память, судя по всему, подводит. 5% участников исследования признались, что сталкиваются с проблемой забытого пароля по меньшей мере раз в месяц.

Респонденты признались, что испытывают раздражение (16%), досаду (14%) и панику (10%), когда не могу вспомнить пароль. При этом записывает пароли в блокнот каждый пятый. 8% людей сохраняет пароли в браузере, столько же — в заметках телефона.

Все эти способы — небезопасны, также как и сохранение паролей в скриншотах или в незащищенных файловых документах на компьютере. Специалисты советуют использовать менеджеры паролей.

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