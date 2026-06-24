Каждый десятый россиянин забывает рабочие пароли несколько раз в год. Это стало известно благодаря исследованию, которое провели «Лаборатория Касперского» и HH, сообщил «Инк».
Компании опросили 3289 человек, зарегистрированных на платформе поиска работы. Выяснилось, что 44% респондентов не записывают рабочие пароли и полагаются исключительно на свою память.
Память, судя по всему, подводит. 5% участников исследования признались, что сталкиваются с проблемой забытого пароля по меньшей мере раз в месяц.
Респонденты признались, что испытывают раздражение (16%), досаду (14%) и панику (10%), когда не могу вспомнить пароль. При этом записывает пароли в блокнот каждый пятый. 8% людей сохраняет пароли в браузере, столько же — в заметках телефона.
Все эти способы — небезопасны, также как и сохранение паролей в скриншотах или в незащищенных файловых документах на компьютере. Специалисты советуют использовать менеджеры паролей.