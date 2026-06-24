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В Диснейленде ребенок выскользнул с движущегося аттракциона и упал в водопад

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: disneyworld.disney.go.com

В калифорнийском Диснейленде произошло ЧП: 13-летний мальчик выпал из аттракциона и упал в 15-метровый водопад. Серьезных травм ребенок не получил, пишет телеканал NBC News.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июня, на водном аттракционе Tiana’s Bayou Adventure («Приключение Тианы на болоте») в городе Анахайм, который находится недалеко от Лос-Анджелеса. Аттракцион выглядит как многоместный вагончик, скатывающийся с 15-метровой высоты и следующий по тоннелю.

Юный посетитель выпал из аттракциона и проехал за ним на глазах у гостей парка. Как отметили очевидцы, в этот момент мальчик был похож на тряпичную куклу.

После случившегося работу вагончика приостановили. Ребенка доставили в больницу, но позже отпустили домой.

Прошлой осенью американские СМИ активно обсуждали Диснейленд во Флориде, где за месяц погибли несколько человек. 14 и 23 октября в Contemporary Resort женщина и мужчина покончили с собой.

21 октября в Fort Wilderness Resort and Campground 60-летний мужчина умер в результате приступа. 2 ноября в Disney’s Pop Century Resort 60-летней женщине потребовалась неотложная медицинская помощь. Она скончалась по пути в больницу. Пятый человек погиб 8 ноября на территории парка развлечений Disney World.

В октябре 60-летняя женщина умерла после визита в «Особняк с привидениями» в Диснейленде в Калифорнии. Она потеряла сознание после посещения аттракциона, посвященного мультфильму «Кошмар перед Рождеством».

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Walt Disney