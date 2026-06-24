Стивен Сигал продает особняк в Подмосковье со скидкой в 100 миллионов рублей

Актер Стивен Сигал не может продать элитный особняк в Подмосковье в течение уже полугода. Он уже снизил цену на 50 млн рублей, сообщил ЦИАН. По информации телеграм-канала Shot, Сигал готов удвоить эту скидку.
Сигал предлагает за 650 (или даже 600) млн рублей участок в 15 соток с двумя домами — хозяйским и гостевым. Особняк расположен в коттеджном поселке «Конус» в Одинцовском городском округе.
Главный дом занимает площадь 500 квадратных метров. Он выполнен в стиле американской классики. В коттедже — четыре спальни, собственный кинотеатр, 7 санузлов и винная комната.
Рядом с территорией находятся охраняемые пляжи. Кроме того, в гостевом доме обустроены баня и сауна.
Сигал заявлял, что хочет продать недвижимость, чтобы улучшить свои жилищные условия. Актер живет в Подмосковье с 2019 года. Он получил российское гражданство в 2016-м.