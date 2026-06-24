В ночь на 29 июня в Москве можно будет наблюдать микролуние

По ее словам, разницу в размерах Луны можно заметить, если сделать кадры на камеру с одним и тем же фокусным расстоянием. Смотреть на спутник лучше в то время, когда он поднимется высоко над горизонтом, — так искажения от земной атмосферы не помешают обзору.