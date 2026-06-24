6 июля в Okko выйдет криминальная комедия «Суета» о друзьях-неудачниках из Пятигорска

По сюжету, герои приходят на встречу выпускников, которая окончательно доказывает Витосу, что он на дне. Чтобы исправить ситуацию, четверка друзей решет совершить преступление. Но в машине инкассаторов оказывается не та сумма, на которую рассчитывали новоиспеченные грабители.