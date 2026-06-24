Участвуют более 150 коллективов из России, США, Франции, Грузии, Узбекистана, Ирландии, Израиля, Кубы, Камеруна и других стран. Они исполнят композиции самых разных жанров: от джаза и кантри до арт-рока, гранжа и психоделической музыки.