«Параллельные истории» оскароносного режиссера Асгара Фархади выйдет в российский прокат 20 августа

«Экспонента Фильм» поделилась с «Афишей Daily» трейлером нового фильма обладателя двух статуэток «Оскар» Асгара Фархади — «Параллельные истории». Картина выйдет в российский прокат 20 августа.
В центре сюжета — писательница Сильви, которая живет в одиночестве и наблюдает за соседями через телескоп, превращая их жизни в фикшн. В своем романе она добавляет в их отношения драму, страсть, ревность и предательство. В это время в ее собственной жизни появляется помощник Адам. Он влюбляется в живущую напротив Ниту. Чтобы произвести на девушку впечатление, он копирует рукопись Сильви и выдает ее за свою. Грань между вымыслом и реальностью стирается. Вот только прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви.
В актерском составе — весь свет французского кино: Изабель Юппер, Венсан Кассель, Виржини Эфира и Катрин Денев. «Мне предложили адаптировать „Декалог“ Кесьлевского. Позже со мной связался Кшиштоф Песевич, сценарист Кесьлевского. Мне это показалось интересным и заманчивым вызовом — сделать сценарий, вдохновленный другим сценарием. И сам процесс этой работы в итоге стал темой фильма: как одна история перетекает в другую, как реальность и выдумка питают друг друга», — поделился Асгар Фархади.