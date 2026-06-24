В Петербурге согласовали облик выставочного комплекса для Театра Эйфмана

Театр Бориса Эйфмана более 40 лет работает в Петербурге без собственной сцены. Проект Дворца танца Эйфмана обсуждается с конца 2000-х. Изначально его планировали сдать еще в 2016 году. Сейчас строительство дворца идет на территории запланированного судебного квартала (в 2019 году Александр Беглов предложил создать там арт-парк «Тучков буян», но позже от этой идеи отказались).