В Петербурге согласовали облик выставочного комплекса для Театра Эйфмана

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал облик выставочного комплекса для декораций и реквизита Академического театра балета Бориса Эйфмана. Об этом сообщило правительство города.
Комплекс появится в переулке Декабристов в Василеостровском районе. Проект разработало ООО «Проектная культура».
В здании будет просторная выставочная зона и помещения мастерских для подготовки и хранения декораций. Комплекс спроектирован в разновысотном объеме с ориентацией фасадов на Уральскую улицу.
В качестве материалов отделки архитекторы выбрали стальные трехслойные панели с негорючим утеплителем, стальные кассеты, вентилируемый фасад с клинкерным покрытием. Остекление выполнят из алюминиевого профиля.
На территории комплекса высадят растения и организуют открытую автостоянку.
Театр Бориса Эйфмана более 40 лет работает в Петербурге без собственной сцены. Проект Дворца танца Эйфмана обсуждается с конца 2000-х. Изначально его планировали сдать еще в 2016 году. Сейчас строительство дворца идет на территории запланированного судебного квартала (в 2019 году Александр Беглов предложил создать там арт-парк «Тучков буян», но позже от этой идеи отказались).
В июне 2026 года вице-губернатор Борис Пиотровский говорил, что здание почти построено, сейчас в нем идут отделочные работы. Сдать Дворец танца планируют в следующем году.