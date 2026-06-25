Дейзи Эдгар-Джонс на первых кадрах «Чувства и чувствительности» по мотивам Джейн Остин

Focus Features и Working Title Films опубликовали первые кадры новой экранизации романа Джейн Остин «Чувство и чувствительность» («Разум и чувства»). Фильм выйдет в зарубежный прокат 25 сентября.
Действие разворачивается вокруг двух сестер — 19-летней рассудительной и сдержанной Элинор и 16-летней романтичной и эмоциональной Марианны. После смерти отца его имение переходит к его сыну от первого брака Джону. Тот клянется заботиться о сестрах, но обещание не выполняет, и девушки остаются со скромными средствами к существованию. Элинор и Марианна влюбляются и меняются. Они встают перед выбором: чьи интересы ставить на первое место — свои или семьи, друзей.
Режиссером стала Джорджия Окли, известная по «Грустной Джин» с Рози МакЮэн. Роли сестер исполнят Эсме Крид-Майлс («Песочный человек») и Дейзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди»). Джордж МакКей («1917») сыграет Эдварда Феррарса, влюбляющегося в Элинор, героиню Дейзи Эдгар-Джонс. Фрэнк Диллейн («Гарри Поттер») и Герберт Нордрум («Худший человек на свете») воплотят на экране любовные интересы Марианны, героини Эсме Крид-Майлс.
Focus Features и Working Title Films ранее уже обращались к творчеству Джейн Остин. Они выпустили в прокат «Гордость и предубеждение» Джо Райта с Кирой Найтли в главной роли и «Эмму» Отем де Уайлд с Аней Тейлор-Джой.
«Чувство и чувствительность» уже адаптировали для экрана, наиболее известной экранизацией стал фильм режиссера Энга Ли 1995 года, в котором Эмма Томпсон сыграла Элинор Дэшвуд, а Кейт Уинслет — Марианну. Сценарий к новой экранизации «Разума и чувств» написала Дайана Рид. Тим Беван, Эрик Феллнер, Индия Флинт и Джо Уоллетт выступят продюсерами.