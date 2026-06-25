Дейзи Эдгар-Джонс на первых кадрах «Чувства и чувствительности» по мотивам Джейн Остин

Действие разворачивается вокруг двух сестер — 19-летней рассудительной и сдержанной Элинор и 16-летней романтичной и эмоциональной Марианны. После смерти отца его имение переходит к его сыну от первого брака Джону. Тот клянется заботиться о сестрах, но обещание не выполняет, и девушки остаются со скромными средствами к существованию. Элинор и Марианна влюбляются и меняются. Они встают перед выбором: чьи интересы ставить на первое место — свои или семьи, друзей.