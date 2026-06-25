Новый фильм Киры Коваленко получил название «Heavens Don’t Care»

«Разжимая кулаки» рассказывает о девушке Аде, которая живет в маленьком шахтерском городке в Северной Осетии, куда ее семью перевез отец Мизур. Он воспитывает детей строго, не видит границ между заботой и гиперопекой. Старший сын Аким сбежал в Ростов на заработки, младший Дакко не знает, чего хочет от жизни, а средняя, Ада, уже взрослая, но в глазах отца все еще маленький беззащитный ребенок. Начать самостоятельную жизнь для нее оказывается непросто.