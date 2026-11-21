В столичном регионе 20 ноября 2026 года стало самым теплым с начала XXI века. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет агентство «Москва».
«День 20 ноября в Москве и области оказался самым теплым в XXI веке. В столице, на ВДНХ, максимальная температура воздуха достигла 7,9 градуса, на Балчуге было 8,1 градуса», — написала синоптик.
Она отметила, что в Коломне было 8,3 градуса. Этот день стал там третьим по теплу с 1948 года.
В среду Москву накрыл снегопад. Синоптики рассказали, что в столице и области за несколько часов выпало до трех сантиметров снега.