Люси Дафф-Гордон была одним из ведущих модельеров Британии конца XIX — начала XX века. В шлюпке, в которой она и ее муж спаслись с тонущего «Титаника», было 12 человек, хотя судно было рассчитано на 40 пассажиров. Позднее супругов обвиняли в том, что они подкупили экипаж и покинули корабль, не дождавшись других пассажиров.