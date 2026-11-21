Кольцо с бриллиантом, которое принадлежало одной из самых известных пассажирок «Титаника» — модельеру Люси Дафф-Гордон — выставили на торги, пишет The Independent.
Торги пройдут 21 ноября в английском графстве Уилтшир. Их проведет аукционный дом Henry Aldridge & Son. Оценочная стоимость предмета — 80 тыс. фунтов стерлингов.
Люси Дафф-Гордон была одним из ведущих модельеров Британии конца XIX — начала XX века. В шлюпке, в которой она и ее муж спаслись с тонущего «Титаника», было 12 человек, хотя судно было рассчитано на 40 пассажиров. Позднее супругов обвиняли в том, что они подкупили экипаж и покинули корабль, не дождавшись других пассажиров.
Кольцо могло быть подарено Дафф-Гордон на помолвку. Несколько десятилетий его передавали по наследству. К кольцу прилагается комплект подтверждающих документов: подписанное письмо о происхождении и официальный сертификат на бриллиант от Бирмингемской пробирной палаты.
Представитель аукционного дома Эндрю Олдридж отметил, что появление на рынке ювелирных изделий, принадлежавших пассажирам «Титаника», — это «исключительно редкое явление». «Продажа на аукционе столь личного предмета, принадлежавшего столь известному пассажиру и переданного прямым потомком, — это почти беспрецедентный случай», — добавил он.