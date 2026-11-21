В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать с 21.00 21 ноября до 12.00 22 ноября, сообщило АГН «Москва», ссылаясь на Гидрометцентр России.
По прогнозу синоптиков, местами на дорогах и тротуарах образуется гололедица. Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность.
На прошлой неделе синоптики «Яндекс Погоды» сообщили, что этой зимой в большинстве крупных городов России средняя температура воздуха ожидается на 1–2,5 градуса выше климатической нормы.
«Самые заметные температурные отклонения прогнозируются на Камчатке, в Поволжье, на Урале и в Восточной Сибири. При этом во многих регионах зима будет не только теплее, но и более влажной, чем обычно», — сообщили в компании.
Синоптики отметили, что заметно теплее обычного будет в городах Поволжья (Казани, Уфе и Самаре), на Урале (в Екатеринбурге, Челябинске и Перми), а также в Красноярске, где среднесезонная температура прогнозируется как минимум на 2 градуса выше нормы. Самым теплым крупным городом России станет Краснодар.