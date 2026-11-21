За первые 24 часа после релиза GTA 6 продалась тиражом более 32,5 млн копий. Выручка игры за это время достигла 3,79 млрд долларов, сообщил издатель Take-Two.
По данным компании, это рекорд не только для серии Grand Theft Auto, но и для всей индустрии развлечений, включая кино, музыку и телевидение.
Предыдущий рекорд принадлежал GTA 5: за первые сутки после выхода в 2013 году она разошлась тиражом более 11 млн копий и принесла 800 млн долларов. Миллиард долларов выручки игра заработала за три дня.
GTA 6 вышла 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Позже Rockstar Games может выпустить версию игры для ПК и отдельный онлайн-режим.
В Англии минимум 35 тыс. школьников пропустили уроки в день релиза видеоигры GTA VI. В 1415 школах посещаемость в этот день составила 88,8% против обычных 91,3% с понедельника по среду.
Мальчики прогуливали уроки чаще девочек. Реальных пропусков может быть больше: в статистику попала меньше чем половина учебных заведений страны.