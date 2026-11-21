Наценки за перевозку детей в такси ограничат законодательно. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил вице-премьер Андрей Никитин.



Он отметил, что Минтранс вместе с депутатами Госдумы уже подготовил пакет поправок, который решает вопрос стоимости таких поездок. По его словам, документ могут вынести на публичное обсуждение в ближайшие несколько месяцев.



В сентябре Минтранс сообщал об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для семей. Ее разработали совместно с «Яндексом».



Согласно документу, планируется обучать водителей для таких перевозок и увеличить число автомобилей с детскими креслами. В Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске уже идет эксперимент по предоставлению скидок членам многодетных семей на поездки в такси.