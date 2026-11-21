Matrang (Алан Хадзарагов) выпустил первый трек с февраля 2023-го. Об этом он рассказал в своем инстаграме*.
Название трека — «Но забудь». Автором музыки и слов указан сам Matrang. Песня доступна на стримингах.
В 2024 году родственники Matrang отправили исполнителя в рехаб после его прилета из Таиланда. Сестра Matrang рассказала журналистам, что у него начались проблемы в Таиланде из-за запрещенных препаратов.
Находясь в Таиланде, Алан заявил, что устал от публичности и уходит из музыкальной индустрии. «Привет всем, киньте немного денег на еду, пожалуйста. Папа, мама, сестра, друзья, лейблы — все отказываются помогать. Меня отменили в моей стране. <…> Из музыки я ухожу, потому что ***** (совсем) такая жизнь мне не нужна, медийность не для меня. <…> Я изменил свое отношение к творчеству, теперь меня привлекают другие сферы», — писал артист в соцсетях.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.