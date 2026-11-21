Международная федерация парусного спорта (World Sailing) сняла ограничения с российских яхтсменов и допустила их до турниров под своей эгидой с флагом и гимном. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Совет World Sailing принял решение отменить политику нейтралитета и вернуть российских яхтсменов к полноценному участию в международных соревнованиях под национальным флагом и с возможностью командных выступлений. Новые правила вступают в силу немедленно. Поздравляю российских спортсменов и Всероссийскую федерацию парусного спорта с этим важным решением», — написал он.
1 марта 2022 года World Sailing объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. В июле 2025 года организация допустила атлетов из этих стран до турниров в нейтральном статусе, а в июне 2026-го разрешила выступать с флагом и гимном юниорам.
Недавно стало известно, что Европейская федерация стрельбы из лука снимет ограничения на участие российских спортсменов, команд и официальных представителей в соревнованиях под своей эгидой с 1 января 2027 года. Такое решение исполнительный совет организации принял 31 октября. Оно распространяется на турниры, проводимые самой WAE.