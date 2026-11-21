С 31 января 2027 года на ряде улиц Москвы снизится стоимость платной парковки. Изменения затронут районы Южное Тушино, Филевский Парк, Кунцево, Коптево, Крылатское и Аэропорт. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, сейчас парковочные места там заняты менее чем наполовину.
Кроме того, в зону действия резидентных разрешений включат несколько улиц в Западном, Северо-Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах. Местные жители смогут оформить разрешение на портале mos.ru и пользоваться льготными условиями парковки.
На улицах, где занято 80–90% парковочных мест, тарифы, напротив, скорректируют, чтобы повысить оборачиваемость парковок и сдержать спрос. Также проиндексируют пониженные, обычные и дифференцированные тарифы на парковках за МКАД. Изменения согласовали с муниципальными депутатами.
Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что с 18 января 2027 года в пяти районах Москвы снизится стоимость платной парковки. Изменения затронут ряд улиц между Третьим транспортным кольцом и МКАД.
По данным ведомства, сейчас эти парковочные зоны заполнены менее чем на 50%, поэтому снижение цены должно привлечь больше автомобилистов. При этом сам пониженный тариф проиндексируют до 50 рублей в час.