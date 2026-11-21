Среди картин, которые появляются в ролике, — «Демон сидящий» и «Царевна Лебедь» Михаила Врубеля, «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, «Будущие летчики» Александра Дейнеки, произведения Ильи Репина, Александра Иванова, Казимира Малевича, Виктора Борисова-Мусатова и других мастеров.



«Есть предложения, от которых невозможно отказаться, и приглашение стать режиссером ролика к юбилею Третьяковки — как раз такая история. Я благодарен Ольге Николаевне Галактионовой за доверие и возможность вновь поработать с любимыми актерами. С особым трепетом я снимал на фоне картин, которые люблю с детства: „Демона сидящего“ Врубеля, „Купания красного коня“ Петрова-Водкина и „Будущих летчиков“ Дейнеки. Прикоснуться к части нашей с вами истории, оказаться в этих залах — большая честь для меня. Поздравляю одну из главных галерей страны с 170-летием!» — рассказал Бондарчук.