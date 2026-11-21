Лана Дель Рей появилась с сумкой Hermès Birkin, кастомизированной в стиле GTA. Она пришла с ней на вечеринку в честь выхода Grand Theft Auto VI в Майами 20 ноября 2026 года вместе со своим мужем Джереми Дюфреном. Об этом пишет Page Six.



Розовую Birkin вручную инкрустировали тысячами кристаллов Swarovski ресейл-платформа Privé Porter и художник Moneybags x MB. С одной стороны кристаллами выложены пальмы и спорткар, а с другой — яхта и закат. Сумка существует в единственном экземпляре.