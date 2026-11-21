Клип на трек «This Is America» музыкального проекта Childish Gambino Дональда Гловера преодолел отметку в 1 млрд просмотров на ютубе. Об этом пишет Billboard.



Это первое видео артиста, достигшее такого результата. Оно вышло 5 мая 2018 года. Режиссером выступил Хиро Мурай. В клипе затрагиваются проблемы криминала и расизма в США. В нем также есть отсылки к историческим событиям в Штатах.



Сингл дебютировал на первом месте в чарте Billboard Hot 100. Это единственный подобный результат в дискографии Childish Gambino. В 2019 году трек и видео получили четыре премии «Грэмми», включая победы в категориях «Запись года» и «Песня года».



Недавно стало известно, что Дональд Гловер сыграет в сериале от Netflix по видеоигре PUBG. Вместе с братом Стивеном Гловером он также напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером проекта. Гловер, помимо этого, планирует занять режиссерское кресло.