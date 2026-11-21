Nike и «Формула-1» заключили долгосрочное глобальное партнерство. Начиная с сезона 2027 года компания станет официальным партнером чемпионата, а также будет отвечать за экипировку сотрудников F1 на мероприятиях по всему миру. Об этом Nike сообщила в пресс-релизе.
В рамках сотрудничества бренды будут выпускать совместные коллекции одежды, обуви и аксессуаров, а также организовывать специальные мероприятия для болельщиков во время гоночных уик-эндов. Первую лимитированную коллекцию Nike x Las Vegas Grand Prix представили 20 ноября в Лас-Вегасе.
Партнерство также затронет F1 Academy — женскую гоночную серию. Nike будет сотрудничать с ее участницами и учитывать их опыт при разработке спортивной экипировки. Дополнительные подробности о коллекциях и совместных проектах обещают раскрыть в течение сезона 2027 года.