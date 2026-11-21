Nike и «Формула-1» заключили долгосрочное глобальное партнерство. Начиная с сезона 2027 года компания станет официальным партнером чемпионата, а также будет отвечать за экипировку сотрудников F1 на мероприятиях по всему миру. Об этом Nike сообщила в пресс-релизе.