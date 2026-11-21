Среди фильмов франшизы результат «Рассвета жатвы» также стал вторым по величине — после «Голодных игр: И вспыхнет пламя», которые в 2013 году собрали на предпоказах 25,5 млн долларов. Для сравнения: предыдущий приквел серии, «Баллада о змеях и певчих птицах», заработал на ранних показах 5,75 млн долларов, а в первый уик-энд — 44 млн. В итоге его мировые сборы составили почти 364 млн долларов.