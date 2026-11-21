Блокбастер «Голодные игры: Рассвет жатвы» заработал 21 млн долларов на предпоказах в среду и четверг. Об этом сообщил Indie Wire ссылаясь на данные аналитиков.
Это второй лучший результат по сборам на предпоказах в 2026 году: впереди только «Человек-паук: Новый день», заработавший 72 млн долларов. По прогнозам экспертов, за первый уик-энд картина может собрать более 100 млн долларов.
Среди фильмов франшизы результат «Рассвета жатвы» также стал вторым по величине — после «Голодных игр: И вспыхнет пламя», которые в 2013 году собрали на предпоказах 25,5 млн долларов. Для сравнения: предыдущий приквел серии, «Баллада о змеях и певчих птицах», заработал на ранних показах 5,75 млн долларов, а в первый уик-энд — 44 млн. В итоге его мировые сборы составили почти 364 млн долларов.
«Рассвет жатвы» основан на одноименном романе Сьюзен Коллинз и рассказывает историю юного Хеймитча Эбернети — будущего победителя Голодных игр, которого в основной серии фильмов сыграл Вуди Харрельсон. В приквеле герою 16 лет, и ему предстоит участвовать в смертельном соревновании. Роль Хеймитча исполнил Джозеф Зада. В фильме также снялись Джесси Племонс, Рэйф Файнс, Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фэннинг, Маккенна Грейс и Майя Хоук. Режиссером вновь выступил Фрэнсис Лоренс, работавший над большинством фильмов франшизы.