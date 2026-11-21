В интервью Los Angeles Times Финчер заявил, что не боится новых технологий и не считает себя противником технического прогресса. «Ну эта технология существует. Почему бы нам ее не использовать?» — сказал режиссер. Он также сравнил развитие кино с историей живописи и отметил, что не стоит останавливать эксперименты с визуальными возможностями только потому, что искусство уже достигло определенного уровня.