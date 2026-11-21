Режиссер Дэвид Финчер высказался в защиту использования ИИ в фильме «Новые похождения Клиффа Бута» и в кинематографе в целом. Об этом рассказал Deadline.
Картина, сценарий которой написал Квентин Тарантино, уже вызвала критику зрителей из-за предполагаемого применения ИИ в отдельных сценах.
В интервью Los Angeles Times Финчер заявил, что не боится новых технологий и не считает себя противником технического прогресса. «Ну эта технология существует. Почему бы нам ее не использовать?» — сказал режиссер. Он также сравнил развитие кино с историей живописи и отметил, что не стоит останавливать эксперименты с визуальными возможностями только потому, что искусство уже достигло определенного уровня.
Некоторые зрители с предпоказов раскритиковали предполагаемое использование ИИ в соцсетях. Один из них назвал его «поразительным до абсурда», другой признался, что после просмотра «Новых похождений Клиффа Бута» чувствовал себя совершенно опустошенным.
Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе в 1977 году, через восемь лет после событий «Однажды… в Голливуде». Клифф Бут подрабатывает барменом и киномехаником, а также решает деликатные проблемы голливудских звезд — иногда не вполне законными способами. Новое дело он получает от агента Карен Кросби, представляющей телезвезду Чарли Питерса.
Картина выйдет в зарубежный прокат 25 ноября, а на Netflix — 23 декабря.