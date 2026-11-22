Изначально съемки планировали начать осенью 2026 года, однако их пришлось отложить из-за переговоров с актерами. Чан и Такер отказались от предложенных им гонораров в размере 8 млн долларов каждому. За участие в третьей части франшизы в 2007 году оба получили примерно по 20 млн долларов.