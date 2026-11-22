Бюджет четвертой части комедийного боевика «Час пик» составит 120 млн долларов, а премьера картины намечена на 2028 год. Об этом сообщил журналист Puck Мэтт Беллони, поговоривший с продюсером франшизы Артуром Саркисяном.
По словам продюсера, Джеки Чан уже подписал контракт на участие в фильме, а Крис Такер близок к заключению сделки.
Изначально съемки планировали начать осенью 2026 года, однако их пришлось отложить из-за переговоров с актерами. Чан и Такер отказались от предложенных им гонораров в размере 8 млн долларов каждому. За участие в третьей части франшизы в 2007 году оба получили примерно по 20 млн долларов.
Съемки пройдут в Африке, Китае, Италии и Саудовской Аравии. Режиссером выступит Бретт Ратнер, снявший все три предыдущие части «Часа пик».
Картина станет первым полнометражным игровым фильмом Ратнера с 2014 года, когда вышел «Геракл» с Дуэйном Джонсоном. В 2017 году режиссер практически прекратил работу в Голливуде после обвинений в сексуализированных домогательствах. Недавно он снял документальный фильм о первой леди США Мелании Трамп.
В мае 2026 года Ратнер сопровождал президента США Дональда Трампа во время его поездки в Китай, где подбирал локации для съемок боевика.
Ранее СМИ сообщали, что инициатором возрождения франшизы стал Трамп. Он якобы убедил миллиардера Ларри Эллисона обратиться с этой идеей к его сыну, главе Paramount Skydance Дэвиду Эллисону. Последний отверг эту версию событий, заявив, что идея снять «Час пик-4» пришла ему в голову раньше, чем Трампу.
Первая часть «Часа пик» вышла в 1998 году. Франшиза рассказывает о приключениях гонконгского инспектора Ли (Джеки Чан) и американского детектива Джеймса Картера (Крис Такер). Третью часть боевика выпустили в 2007 году.