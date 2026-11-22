Изначально фильм должен был затрагивать тему расовых отношений в США, но теперь авторы намерены сосредоточиться на дружбе героев и том, как они поддерживали друг друга на протяжении десяти лет. В 2020 году Денч потеряла мужа, умершего от коронавируса, а в 2024-м у нее диагностировали рак. В начале 2026 года Хинтон женился на своей давней подруге.