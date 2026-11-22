Американский телеканал Lifetime снимет фильм о Ванде Денч и Джамале Хинтоне, которые случайно познакомились десять лет назад из-за ошибочно отправленного сообщения с приглашением на День благодарения и с тех пор ежегодно отмечают праздник вместе. Об этом пишет The Arizona Republic.
Денч и Хинтон недавно передали телеканалу права на экранизацию своей истории. Фильм получил рабочее название «Бабушка на День благодарения» (The Thanksgiving Grandma). Съемки картины пройдут в первой половине 2027 года в Аризоне или Нью-Мексико, а премьера запланирована на ноябрь.
В ноябре 2016 года Денч отправила приглашение на праздничный ужин своему внуку, не зная, что тот сменил номер телефона. Сообщение получил 17-летний Хинтон. Обменявшись фотографиями, собеседники поняли, что не знают друг друга, однако подросток в шутку спросил, может ли он все равно прийти на ужин.
«Конечно, можешь. Для этого и нужны бабушки, чтобы кормить всех», — ответила Денч.
Переписка стала вирусной в твиттере, а об истории знакомства американцев написали многочисленные СМИ. Хинтон действительно пришел на ужин к Денч, и с тех пор они продолжают встречаться каждый год по случаю Дня благодарения.
Впервые экранизировать их историю в 2018 году предложил продюсер Джек Лесли, который тогда работал в Netflix. Однако впоследствии от проекта отказались из-за сокращений в компании.
Изначально фильм должен был затрагивать тему расовых отношений в США, но теперь авторы намерены сосредоточиться на дружбе героев и том, как они поддерживали друг друга на протяжении десяти лет. В 2020 году Денч потеряла мужа, умершего от коронавируса, а в 2024-м у нее диагностировали рак. В начале 2026 года Хинтон женился на своей давней подруге.
Сценарий фильма пишет австралиец Глен Долман, который недавно провел выходные в доме Денч, чтобы подробнее узнать об их с Хинтоном отношениях.