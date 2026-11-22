Во второй половине следующей недели в Москве ожидается похолодание. Ночная температура воздуха опустится до –5 градусов и ниже, а снежный покров начнет накапливаться. Об этом РИА «Новости» рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.
По ее словам, похолодание будет связано с взаимодействием двух атмосферных процессов — южного циклона и скандинавского антициклона.
Сначала через столичный регион пройдет южный циклон, который принесет снег. В среду, 25 ноября, в Москве ожидаются облачная погода и снегопад. Затем в столицу начнет поступать более холодный воздух, а ветер сменится на северный.
Одновременно к Москве приблизится антициклон из Скандинавии, который будет способствовать снижению температуры воздуха.
«Именно сочетание этих двух процессов приведет к тому, что ноябрьская погода перейдет на зимний режим», — заключила Паршина.