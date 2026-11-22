На данный момент у Армстронга нет официально анонсированных фильмов в разработке. Его последней режиссерской работой стала сатирическая комедия «На вершине горы», вышедшая на HBO Max в 2025 году. Кроме того, сценарист работал над фильмом «Jonty» с Джесси Племонсом и Коулом Эсколой, который сейчас находится на стадии постпродакшна.