Американский актер Киран Калкин снова поработает со сценаристом и создателем сериала «Наследники» Джесси Армстронгом. Об этом он рассказал в эфире британского радиошоу Heart Breakfast, сообщает Variety.
«Скоро я буду работать с Джесси над фильмом — он кое-что написал», — заявил Калкин. Других подробностей проекта, включая сюжет, актерский состав и предполагаемую дату выхода, он не раскрыл.
На данный момент у Армстронга нет официально анонсированных фильмов в разработке. Его последней режиссерской работой стала сатирическая комедия «На вершине горы», вышедшая на HBO Max в 2025 году. Кроме того, сценарист работал над фильмом «Jonty» с Джесси Племонсом и Коулом Эсколой, который сейчас находится на стадии постпродакшна.
Калкин исполнил в «Наследниках» роль Романа Роя — одного из наследников медиамагната Логана Роя. За эту работу он получил премию «Эмми». Сериал завершился в 2023 году после четырех сезонов.
Актер признался, что скучает по проекту и своему персонажу. По словам Калкина, ему нравилось играть Романа, поскольку тот никогда не сталкивался с последствиями собственных поступков и мог выкрутиться из любой ситуации.
Калкин также рассказал, что Армстронг предлагал ему три возможных варианта пятого сезона «Наследников». Все они понравились актеру, однако он считает, что сериал получил идеальную концовку.
После завершения «Наследников» Калкин получил «Оскар» за роль второго плана в драме Джесси Айзенберга «Настоящая боль». Он также сыграл молодого Цезаря Фликермана в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы».