Лука Гуаданьино больше не работает над фильмом «Американский психопат»
по роману Брета Истона Эллиса. При этом режиссер отметил, что Скотт З.Бернс написал «фантастический» сценарий», пишет Deadline.
Причина ухода Гуаданьино из проекта не называется. Среди возможных претендентов на роль яппи-убийцы Патрика Бейтмана СМИ называли Остина Батлера, Джейкоба Элорди и даже Марго Робби, однако официального подтверждения этому не было.
Ранее Эллис говорил, что новая картина будет «совершенно не похожа» на фильм Мэри Харрон 2000 года. В той экранизации Кристиан Бейл сыграл кровожадного инвестбанкира Патрика Бэйтмана — героя, которого писатель задумал как сатиру на токсичную маскулинность. Помимо Бейла, в культовой ленте снялись Уиллем Дефо, Джаред Лето, Риз Уизерспун, Хлоя Севиньи, Джош Лукас и Джастин Теру. Продолжит ли Lionsgate работу над экранизацией с другим режиссером, неизвестно.
Зимой 2027 года в российский прокат выйдет фильм Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом. Картина рассказывает о кризисе в OpenAI в 2023 году. Тогда совет директоров внезапно уволил гендиректора компании Сэма Альтмана. В принятии решения участвовал сооснователь и главный ученый OpenAI Илья Суцкевер, который позднее заявил, что сожалеет об этом. После протестов сотрудников Альтман вернулся на свой пост.