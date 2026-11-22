Зимой 2027 года в российский прокат выйдет фильм Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом. Картина рассказывает о кризисе в OpenAI в 2023 году. Тогда совет директоров внезапно уволил гендиректора компании Сэма Альтмана. В принятии решения участвовал сооснователь и главный ученый OpenAI Илья Суцкевер, который позднее заявил, что сожалеет об этом. После протестов сотрудников Альтман вернулся на свой пост.